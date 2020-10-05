بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 5/10/2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية مع تحديث الدولار أولا بأول:

افتتاح السوق/

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.08 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 6.02 دينار

حوالات دبي-تركيا – 6.12 دينار

اليورو = 7.00 دينار

الجنية الإسترليني 7.70 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.19 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الدينار الأردني 8.50 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ262 دينار

كسر الفضة 3.9 ينار

بطاقة ارباب الاسر ~ دينار

دولار بشيك المصدق: – 7.20 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 7.10 “مصرف الوحدة” – 6.65 “مصرف الجمهورية”.