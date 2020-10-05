النفط ينتعش.. مع أنباء خروج “ترامب” من المستشفى

سجّلت أسعار النفط مع جلسة افتتاح اليوم الاثنين، ارتفاعًا بنسبة 2%؛ مدفوعةً بأنباء تشير إلى إمكانية خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى.

ودفعت هذه الأنباء خام برنت للصعود إلى 40 دولارًا و11 سنتًا للبرميل، في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت ليبيا؛ مسجلاً صعودًا قدره 84 سنتًا، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتًا، مسجلاً 37 دولارًا و96 سنتًا للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط العالمية قد هبطت أكثر من 4% عند جلسة إغلاق الجمعة، بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس “كورونا”.

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