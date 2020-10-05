إطلاق جائزة أفضل مشروع مبدع لعام 2020

أطلق البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل اليوم الأحد بفندق المهاري، جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2020.

ووفق بيان لوزارة العمل والتأهيل، فإن الجائزة تأتي لتحقيق المشاركة المتميزة للمبدعين في ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

وأضاف بأن المبادرة تعمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبدعة والمبتكرة من خريجي المؤسسات التعليمية ورواد الأعمال للمشاركة بأفكار ومشاريع جديدة.

ومن المتوقع أن تكون الجائزة فرصة للدخول إلى عالم الأعمال عبر توفير الخدمات والتدريب والمعلومات وحضانة الأفكار لتحويلها إلى مشاريع حقيقية ومنافسة، بحسب البيان.

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