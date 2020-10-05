اقتصاد

ميناء بنغازي يستقبل آلاف الأطنان من البضائع و1450 سيارة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي البحري مجموعة من السفن التجارية، التي تحمل على متنها آلاف الأطنان من “حبوب القمح والشعير والأسمنت والسيارات”.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها إدارة الميناء؛ فقد رست سفينة نقل الحبوب “ليدي أسبرينزا” التابعة للوكيل الملاحي “شركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها 14 ألف طن من حبوب الشعير، بالإضافة إلى رسو السفينة “الهاني” التابعة للوكيل الملاحي “شركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها 6200 طن من أكياس الأسمنت.

وأظهرت البيانات رسو سفينة “هاي شين” التابعة للوكيل الملاحي “شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 1450 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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