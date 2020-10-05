الدولار يحبس أنفاسه ترقبا لتطورات صحة ترامب وحزمة مالية

تراجع مؤشر الدولار قليلا,اليوم الاثنين، إذ لم يشهد تغيرا يذكر عن إغلاق يوم الجمعة، وذلك في ظل ترقب أسواق المال لأنباء عن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطورات محادثات بخصوص مساعدات مالية في واشنطن.

وذكر ترامب يوم الجمعة أن الفحوص أظهرت إصابته بكوفيد-19، مما دفع المستثمرين للجوء إلى أصول أكثر أمانا وأثار موجة بيع في سوق الأسهم.

لكن مع بداية التعاملات الآسيوية، ظهر ترامب بشكل مفاجئ في موكب خارج المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مما ساعد في تحسين الإقبال على المخاطرة.

ويقول الأطباء المعالجون لترامب إنه قد يخرج يوم الاثنين من المستشفى.

وقال أولريش لويختمان رئيس أبحاث العملات والسلع الأساسية لدى كومرتس بنك ”لا يستطيع متداولو العملات التوافق حول طريقة لتفسير الأنباء المتواترة في الآونة الأخيرة“.

وينتظر المستثمرون أيضا تطورات محادثات في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ تتعلق بفيروس كورونا بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الأحد إحراز تقدم في المباحثات

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