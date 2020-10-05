تراجع جماعي للعملات الاجنبية مقابل الدينار.. أخر أسعار العملات والذهب في ليبيا

سجلت اسعار العملات والدولار الامريكي تراجعا جماعياً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية اليوم الاثنين.

وسجل سعر الدولار الامريكي في طرابلس 6.05 دينار للبيع و6.04 دينار للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنغازي 6.00 دينار للبيع و5.990 دينلر للشراء.

وسجلت حوالة تركيا تراجعها إلى 6.02 دينار، وفقا لمتداولين.

وأرتفع سعر اليورو بشكل طفيف إلى 7.07 دينار، بينما استقر الجنية الاسترليني عند 7.80 دينار.

وسجل الذهب عيار 18 للكسر بـ 264 دينارا وفقا لمتداولين بالسوق، بينما سجل سعر الذهب في ليبيا عيار 21 بـ 307.9 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 5-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.05 و6.04 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.02 دينار

اليورو = 7.00 دينار

الجنية الإسترليني 7.70 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.18 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 264 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 310 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 350 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.20 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.10 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.80 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “مصرف الجمهورية”.

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