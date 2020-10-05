بلدي غات المنتخب حديثًا يأمل من الرئاسي تقديم الدعم للمدينة

قال عميد بلدية غات المنتخب حديثا موسى السنوسي، إنهم يأملون في حصولهم على الدعم من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عقب لقائهم مع الأخير في طرابلس الأسبوع الماضي.

وأوضح السنوسي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأنهم قدموا للمجلس الرئاسي مجموعة من الطلبات المتعلقة بملفات مهمة وعاجلة تحتاجها البلدية من بينها توفير مياه الشرب وإصلاح الطريق المتهالك الرابط بين مدينة غات وأوباري.

وأشار السنوسي إلى أن المنطقة بشكل عام ومدينة غات خاصة تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة حيث أن إغلاق المطارات أدى إلى الاعتماد على النقل البري الذي يكلف احيانا 10 آلاف دينار للرحلة الواحدة.

وأضاف بأنهم يسعون أيضا للحصول على مخصصات مالية من المجلس الرئاسي بعد إعلانه دعم البلديات ماليا خلال الفترة القادمة، مؤكدا في الوقت نفسه تبعيته للحكومة المتواجدة في طرابلس.

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