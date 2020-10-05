مع استبعاد الشكري..مصدر بالنواب يكشف لصدى الأسماء المطروحة لمنصب محافظ مصرف المركزي.. والمستجدات

أكد مصدر بمجلس النواب في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية على استمرار النقاشات بالمغرب بين الأعلى للدولة ومجلس النواب حول اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي .

المصدر كشف على قيام مجلس النواب بطرح اسم “فتحي المجبري” عضو مجلس الرئاسي سابقاً ، واقتراحه كمحافظ مع استبعاد المحافظ المنتخب “محمد الشكري” .

المصدر أكد على أن أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “فخري بوفرنة” ضمن الأسماء المطروحة و”علي العيساوي” وزير الاقتصاد سابقاً ، وطارق المقريف عضو مجلس إدارة المركزي ، وفرحات بن قدارة محافظ المركزي سابقاً .

المصدر بالنواب كشف لصدى عن وضع شروط جديدة لاختيار محافظ المركزي بعد طرح هذه الأسماء وتتضمن عدم تولي محافظ المركزي الجديد أي منصب منذ 2012 .

ومن جهته أكد أستاذ المحاسبة وأحد المشاركين بحوارات المغرب “عاطف الحاسية” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على عدم وجود أي قرار رسمي في الاتفاق حالياً ، إلى حين توقيعه من قبل رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب .

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