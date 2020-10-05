اقتصاد

مع استبعاد الشكري..مصدر بالنواب يكشف لصدى الأسماء المطروحة لمنصب محافظ مصرف المركزي.. والمستجدات

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر بمجلس النواب في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية على استمرار النقاشات بالمغرب بين الأعلى للدولة ومجلس النواب حول اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي .

المصدر كشف على قيام مجلس النواب بطرح اسم “فتحي المجبري” عضو مجلس الرئاسي سابقاً ، واقتراحه كمحافظ مع استبعاد المحافظ المنتخب “محمد الشكري” .

المصدر أكد على أن أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “فخري بوفرنة” ضمن الأسماء المطروحة و”علي العيساوي” وزير الاقتصاد سابقاً ، وطارق المقريف عضو مجلس إدارة المركزي ، وفرحات بن قدارة محافظ المركزي سابقاً .

المصدر بالنواب كشف لصدى عن وضع شروط جديدة لاختيار محافظ المركزي بعد طرح هذه الأسماء وتتضمن عدم تولي محافظ المركزي الجديد أي منصب منذ 2012 .

ومن جهته أكد أستاذ المحاسبة وأحد المشاركين بحوارات المغرب “عاطف الحاسية” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على عدم وجود أي قرار رسمي في الاتفاق حالياً ، إلى حين توقيعه من قبل رئيس مجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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