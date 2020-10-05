انخفاض مفاجئ لأسعار العملات والذهب مقابل الدينار.. أخر الاسعار

سجلت اسعار العملات والدولار الامريكي تراجعا مفاجئاً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاثنين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 5-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.97 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.00 دينار

اليورو = 6.95 دينار

الجنية الإسترليني 7.65 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.17 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 262 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 305 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 350 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.20 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.10 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.80 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “مصرف الجمهورية”.

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