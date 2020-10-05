المصرف المركزي يؤكد أن العجز في الميزانية خلال تسعة أشهر من هذا العام تجاوز 21.8 مليار دينار

ذكر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له اليوم الاثنين أن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2020 تجاوزت 21.8 مليار دينار.

وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال هذه الفترة حوالي 3.8 مليار دينار، منها 2.4 مليار دينار تقريبا إيرادات نفطية، وتوزع الباقي بين إيرادات الضرائب بقيمة 456 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 102 مليونا، وإيرادات الاتصالات 82 مليونا، إضافة إلى 225 مليون دينار أرباح المصرف المركزي، و100 مليونا من إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي، و336 مليون دينار من رسوم الخدمات، وحوالي 124 مليونا من ضريبة الجهاد.

أما إجمالي الإنفاق العام خلال هذه الفترة فقد بلغ أكثر من 25.6 مليار دينار، كان النصيب الأكبر منها لبند المرتبات والتي تجاوزت 16.1 مليار دينار، فيما بلغت الميزانية التسييرية حوالي 2.4 مليار دينار، ووصلت ميزانية الدعم لـ 4.2 مليارا، إضافة إلى 2.5 مليار دينار للطواريء، في حين لم تتجاوز القيمة المصروفة على باب التنمية 352 مليون دينار فقط.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه إلى أنه تمت تغطية العجز في الميزانية بقرض من المركزي بقيمة 20 مليار دينار، وحوالي 1.5 مليار دينار لباب التنمية من إيرادات بيع النقد الأجنبي، إضافة إلى الإيرادات التي تم تحصيلها هذا العام وتخص سنة 2019.

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