“الحديد والصلب” تبحث جدوى تمديد عمر الشركة

بحث أعضاء الجمعية العمومية للشركة العامة للخردة، العديد من المسائل المتعلقة بسير عمل الشركة وما مدى الجدوى الاقتصادية لتمديد العمر القانوني للشركة.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمبنى الشركة العامة للخردة، استعراض التقارير المالية والقانونية وكل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة.

وحضر الاجتماع كلّ من رئيس وأعضاء الجمعية العمومية إضافة لعدد من المسؤولين المهتمين بهذا الشأن.

وفي سياق منفصل بحثت الشركة في وقت سابق مشكلة انقطاع الكهرباء وما يسببه من أضرار على القطاع الصناعي، حيثُ أوضحت الشركة حجم الأضرار الجسيمة التي تتلقاها سواء على بنية المعدات والأجهزة أو على مستوى تذبذب الإنتاج وانخفاض المبيعات، وانعكاساتها السلبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية