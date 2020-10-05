المصرف المركزي: إجمالي المبالغ التي صُرفت على مجابهة جائحة كورونا حتى نهاية سبتمبر بلغت 966 مليون دينار

قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له اليوم الاثنين إن إجمالي المبالغ التي صُرفت على مجابهة جائحة كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي قد بلغت حوالي 966 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه أنه قد تم تخصيص مبلغ 572 مليون دينار لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا بحسب أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية.

كما خُصِّص مبلغ 50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية و95 مليونا لجهاز الطب العسكري، ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطواريء، و151 مليونا لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات بالخارج، ومبلغ 22 مليون دينار لوزارة التعليم.

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