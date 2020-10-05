المركزي: العجز في إجمالي الإيرادات بلغ أكثر من 3 مليارات دينار حتى نهاية سبتمبر

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الاثنين، أن العجز في إجمالي الإيرادات السيادية النفطية المقدرة من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 3.458 مليارات دينار.

وأوضح المركزي، في بيان له، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة كورونا بلغت 966 مليون دينار خصص منها 572 مليون لوزارة الصحة، و50 مليون للبلديات، و95 مليون لجهاز الطب العسكري، و35 مليون لجهاز الإسعاف، و151 مليون لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون للسفارات والقنصليات، و22 مليون لوزارة التعليم.

وفي ذات السياق أشار المركزي إلى أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.976 مليارات دولار، مضيفا أن النفقات الفعلية على بند المرتبات بلغت 16.123 مليار دينار ما نسبته 63% من حجم الإنفاق الفعلي للدولة.

ونوه المركزي الى أن تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية قد تدنى حيث وصلت نسبة العجز فيه 51% مما هو مقدر لها.

يشار إلى أن خسائر إقفال النفط منذ يناير الماضي من قبل مليشيات حفتر قد بلغت أكثر من 10 مليارات دولار.

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