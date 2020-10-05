اقتصاد

خاص لصدى: الجمعية العمومية لمصرف الصحاري تصادق على مجلس إدارة للبنك غير معروف … والمركزي والديوان يضعان شروطاً لاعتماده

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر يعمل بديوان المحاسبة في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية بعدم اعتماد مجلس الإدارة الجديد لمصرف الصحاري بعد اجتماع الجمعية العمومية والمصادقة عليه من قبلهم .

المصدر أكد على طلب الديوان كيفية ترشيح أسماء مجلس الإدارة من قبل الجمعية وعلى أي أساس تم اختيارهم ، مضيفاً أنهم شخصيات غير معروفة .

وبحسب المصدر فتم طلب كذلك الضمانات من الجمعية العمومية بأن لن يكون هذا المجلس أسوء من المجلس السابق ، مؤكداً أن مصرف ليبيا المركزي لم يعتمد مجلس الإدارة الجديد الذي صادقت عليه الجمعية إلا بعد منح الإذن من الديوان والرد على مراسلة الديوان بالخصوص .

حيث وجه ديوان المحاسبة رسالة إلى الجمعية العمومية لمصرف الصحاري تتضمن كيفية اختيار مجلس الإدارة الجديد .

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” قد وجه رسالة سابقاً تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منها إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الصحاري السابق و المدير العام بخصوص الإهمال و التقصير في وضع أنظمة الضبط الداخلي للبنك و السياسات و الإجراءات المنظمة لأعمال الإدارات المصرف و الذي سبب في ضعف أداء إدارة المراجعة الداخلية و إدارة المحاسبة ،و إدارة شبكة الفروع و إدارة المخاطر و إدارة العمليات المصرفية و الذي نتج عنه تعرض المصرف للاختلاس و التزوير التي بلغ عددها 12 و كان ابرزها بفرعي ابوسليم و الماية . و التي تجاوز 100 مليون دينار ليبي .

ووفقاً للكبير فقد تم مخالفة تعليمات المركزي بخصوص مطالبة مصرف الصحاري بارجاع كافة مبالغ النقد الأجنبي المستلمة من البنك المركزي التي لم تستخدم للأغراض الممنوحة من أجلها ، كذلك قيام المصرف بمخالفة تعليمات المركزي بتنفيذ مجموعة من الاعتمادات خلال 2018 لصالح شركات معينة كانت قد تحصلت على موافقات خلال 2015 و من خلال عمليات التفتيش التي أجريت عليها اكتشف وجود شبهات فساد بها .

كما ورد برسالة محافظ مركزي طرابلس تقصير إدارة البنك في وضع استراتيجية و التقصير في متابعة واعتماد الميزانيات العمومية للبنك لعدة سنوات ، و مخالفة ضوابط المنظمة لاختيار و تعيي الوظائف القيادية وفقاً لدليل الحوكمة الصادر من المركزي .

وفي ختام خطابه طالب الكبير معالجة كافة الملاحظات المذكورة و تصحيح أوضاع مصرف الصحاري بدء من تاريخ استلام الخطاب .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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