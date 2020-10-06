966 مليون دينار إجمالي المبالغ التي صُرفت على مجابهة كورونا

أخبار ليبيا24

كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الإثنين إن إجمالي المبالغ التي صُرفت على مجابهة جائحة كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت حوالي 966 مليون دينار.

وأضاف المركزي في بيان له أنه تم تخصيص مبلغ 572 مليون دينار لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا بحسب أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية و95 مليونا لجهاز الطب العسكري، ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطواريء، و151 مليونا لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات بالخارج، ومبلغ 22 مليون دينار لوزارة التعليم.

وأفاد المركزي أن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2020 تجاوزت 21.8 مليار دينار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال هذه الفترة حوالي 3.8 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي أن من هذه الإيرادات 2.4 مليار دينار تقريبا إيرادات نفطية، وتوزع الباقي بين إيرادات الضرائب بقيمة 456 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 102 مليونا، وإيرادات الاتصالات 82 مليونا، إضافة إلى 225 مليون دينار أرباح المصرف المركزي، و100 مليونا من إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي، و336 مليون دينار من رسوم الخدمات، وحوالي 124 مليونا من ضريبة الجهاد.

وأشار المركزي إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال هذه الفترة فقد بلغ أكثر من 25.6 مليار دينار، كان النصيب الأكبر منها لبند المرتبات والتي تجاوزت 16.1 مليار دينار، فيما بلغت الميزانية التسييرية حوالي 2.4 مليار دينار، ووصلت ميزانية الدعم لـ 4.2 مليارا، إضافة إلى 2.5 مليار دينار للطواريء، في حين لم تتجاوز القيمة المصروفة على باب التنمية 352 مليون دينار فقط.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه إلى أنه تمت تغطية العجز في الميزانية بقرض من المركزي بقيمة 20 مليار دينار، وحوالي 1.5 مليار دينار لباب التنمية من إيرادات بيع النقد الأجنبي، إضافة إلى الإيرادات التي تم تحصيلها هذا العام وتخص سنة 2019.

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