ارتفاع أسعار النفط بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط سجلت ارتفاعاً في التعاملات المبكرة -اليوم الثلاثاء- فور عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من مستشفى والتر ريد العسكري في ولاية ميرلاند بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا -يوم الجمعة الماضي- وبالتزامن مع اجتياح إعصار آخر لخليج المكسيك في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت الوكالة أن الأسعار تراجعت بشكل حاد -الجمعة -عندما دخل ترامب المستشفى، لتقفز بعد ذلك بأكثر من 5% أمس الاثنين بعد أن تصريحه بالعودة إلى البيت الأبيض بالتوازي مع تصاعد الآمال بشأن إمكانية الاتفاق على جملة من تحفيزات اقتصادية أميركية لمجابهة تأثيرات وباء فيروس كورونا، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولاراً للبرميل في الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينتش وصعدت أيضاً العقود الآجلة لخام برنت بواقع “8” سنتات أو 0.2 % إلى 41.37 دولاراً للبرميل الواحد.

وساعد الإضراب الموسع للعمال في النرويج، في دعم الأسعار ،الذي أغلق “6” حقول نفط وغاز بحرية، وإخلاء منصات النفط في خليج المكسيك الأميركي قبل العاصفة المدارية دلتا، التي تحولت إلى إعصار، والمتجهة نحو لويزيانا وفلوريدا، حيث قال رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني “لاكلان شو”، إنها ” عوامل تغيرت خلال الساعات الـــ”24″ الماضية وتساهم بشكل أكبر في الارتفاع”.

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