“معيتيق” يبحث استئناف الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية‎

عقد النائب في المجلس الرئاسي في حكومة “الوفاق”، أحمد معيتيق، مع رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، اجتماعًا، يوم أمس الاثنين؛ لبحث آليات التنسيق من أجل استئناف خطوط الطيران بين المنطقة الشرقية والغربية في الفترة القادمة، في إطار تسهيل الحركة والتنقل للمواطنين.

ونشر “معيتيق” في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” صورة تجمعه مع رئيس مصلحة المطارات بحكومة “الوفاق”.

وشهد الاجتماع المنعقد بينهما في مقر ديوان رئاسة الوزراء، التأكيد على أهمية إنشاء محطة ركاب بمطار مصراتة والمشاريع المكملة لها خلال المرحلة القادمة.

وكان رئيس مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية، صالح اشتيوي، قد تفقد مؤخرًا مدى جاهزية المطارات والشركات الناقلة وآلية التشغيل لفتح المطارات.

وأكد أن أغلب المطارات أصبحت جاهزة للتشغيل وتسيير الرحلات خدمة للمواطنين في جميع المناطق شرقًا وغربًا وجنوبًا.

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