أسعار النفط ترتفع بعد خروج ترمب من المستشفى

شهدت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا وذلك بالتزامن مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعدما مكث أربعة أيام في المشفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 6 تشرين الأول 2020، عند 41,41 دولارا للبرميل، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، عند 39,31 دولارا للبرميل.

كذلك ساعد خروج ترمب من المشفى، في دعم الأسعار الإضراب الموسع للعمال في النرويج، الذي أغلق ستة حقول نفط وغاز بحرية، وإخلاء منصات النفط في خليج المكسيك الأميركي قبل العاصفة المدارية “دلتا”، التي تحولت إلى إعصار، والمتجهة نحو ولايتي لويزيانا وفلوريدا في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار الخام قد تراجعت بشكل حاد يوم الجمعة الماضي، عندما دخل ترمب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5% أمس الاثنين، بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض.