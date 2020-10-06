النائب العام يؤكد للكهرباء على اخطارها بنتائج التحقيق مع “الفلاح” عند انتهائها

أكد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس اليوم الثلاثاء، على اخطار الشركة العامة للكهرباء بنتائج التحقيق مع الموظف التابع للشركة ابراهيم الفلاح عند انتهائها، وفق ما يقتضيه القانون.

وبحسب خطاب موجه إلى شركة الكهرباء تأكدت صحيفة صدى من صحته، بأن عملية التحقيق ستأخد وقتا نتيجة عدم إمكانية ركون القضاء للمعلومات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ومسائلة الفلاح جنائيا إبان عمله في اللجنة المشار إليها في التقرير.

وأضاف بأن أمر المساءلة الجنائية يتطلب التحقيق في كل نشاطاته وقت ارتكابها ومبلغ أثرها على المصلحة العامة، والذي لم يستوفى بعد من قبل مكتب التحقيقات، وفق الخطاب المرسل للشركة.

وأشار إلى أنه عملا بالأحكام القانونية فإن النيابة العامة ستقوم باخطار جهة العمل التي ينتمي لها الموظف إبراهيم الفلاح وهي الشركة العامة للكهرباء في حال استكملت حميع التحقيقات.

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