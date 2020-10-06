نفط ليبيا ينعش الأسواق العالمية وأمريكا تستعد للاستئناف لأول مرة منذ أكتوبر 2018

قال موقع USN الأمريكي يوم الأحد نقلا عن الخبير الاقتصادي في أو سي بي سي هووي لي إن عجز إمدادات النفط هش للغاية الذي بدأ لنا وكأنه سينتهي إذا أنتجت ليبيا نصف مليون إضافي من النفط بمفردها “مضيفًا أنه قد يؤخر عمليات سحب فائض إمدادات المخزون.

و بحسب الموقع الأمريكي شهدت ليبيا ، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول ا “اوبك” ارتفاعًا يقارب ثلاثة أضعاف في إنتاجها بلغ 270 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي بعد أن خفف الجيش الوطني الليبي الحصار ًعلى البنية التحتية النفطية في البلاد .

في غضون ذلك ، دفعت الزيادات الأخيرة في الأسعار بعض المنتجين الأمريكيين إلى استئناف الحفر ، وأظهرت بيانات من شركة “بيكر هيوز ” يوم الجمعة أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي لأول مرة منذ أكتوبر 2018 و فقا للموقع .

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