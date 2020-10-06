داخلية الوفاق توقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح باشاغا في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، بأن أولوياتهم من خلال التعاون مع الشركة الأمريكية “K2Intelligence” ستكون في رسم استيراجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتعقب شبكاته، وكذلك تدريب وتجهيز وتأهيل قسم بالوزارة يعنى بهذه الأمور.

وبحسب باشاغا، ستساعد الشراكة وزارة الداخلية على تعقب الجرائم المالية وشبكاتها داخل وخارج ‎ليبيا، وستضمن تأسيس أنظمة مؤمنة وموثوقة لتبادل المعلومات.

و تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمكافحة الفساد ووضع أساس لبناء الإدارات والأقسام بالوزارة لتفنيد استراتيجياتها بمهنية وكفاءة، وفق ما ذكره فتحي باشاغا.

وتعتبر “K2Intelligence” شركة أمريكية عالمية في متخصصة بالتحقيقات المالية وإدارة المخاطر وتملك مكاتب منتشرة في عدد من القارات من بينها نيويورك ولندن وواشنطن العاصمة ومدريد وجنيف ولوس أنجلوس وشيكاغو.

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