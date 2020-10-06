المصرف المركزي: العجز بالميزانية بلغ 21.8 مليار دينار هذا العام

أخبار ليبيا24

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020 تجاوزت 21.8 مليار دينار.

وقال المصرف المركزي، في بيان، الإثنين، إن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال هذه الفترة بلغ حوالي 3.8 مليار دينار، منها 2.4 مليار دينار تقريبا إيرادات نفطية، وتوزع الباقي بين إيرادات الضرائب بقيمة 456 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 102 مليونا، وإيرادات الاتصالات 82 مليونا، إضافة إلى 225 مليون دينار أرباح المصرف المركزي، و100 مليونا من إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي، و336 مليون دينار من رسوم الخدمات، وحوالي 124 مليونا من ضريبة الجهاد.

ولفت المصرف المركزي، إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 25.6 مليار دينار، كان النصيب الأكبر منها لبند المرتبات والتي تجاوزت 16.1 مليار دينار، فيما بلغت الميزانية التسييرية حوالي 2.4 مليار دينار، ووصلت ميزانية الدعم لـ 4.2 مليارا، إضافة إلى 2.5 مليار دينار للطوارئ، في حين لم تتجاوز القيمة المصروفة على باب التنمية 352 مليون دينار فقط.

وأشار مصرف ليبيا المركزي، إلى أنه تمت تغطية العجز في الميزانية بقرض من المركزي بقيمة 20 مليار دينار، وحوالي 1.5 مليار دينار لباب التنمية من إيرادات بيع النقد الأجنبي، إضافة إلى الإيرادات التي تم تحصيلها هذا العام وتخص سنة 2019.

كما أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية في حكومة الوفاق لمجابهة جائحة كورونا بلغ 966 مليون دينار، جرى توفيرها من ميزانية الطوارئ والباب الرابع “الدعم”، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف، أنه خُصِّص منها 572 مليون لوزارة الصحة، و50 مليون للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليون لجهاز الطب العسكري، و35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و151 مليون لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليونًا لوزارة التعليم.

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