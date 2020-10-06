“الكبير” يكشف ضغوطات على المصارف بالمنطقة الشرقية أبرزها التجارة والتنمية وطباعة 15 مليار في روسيا

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال احاطته بمجلس النواب أنه تم تحويل مبلغ حوالي مليار دينار من مصلحة الضرائب بأمر وزارة المالية الموازية الى حساب الايراد العام بالمصرف المركزي الموازي لتمويل مصروفات الحكومة الموازية في ظل غياب وزارة المالية بحكومة الوفاق وتقصيرها الواضح في تحصيل الايرادات السيادية ،مع قيام مصرف ليبيا المركزي ببيع النقد الأجنبي للأسر الليبية بالسعر الرسمي دون رسم في إطار التخفيف من حدّة الأزمات وتأثيرتها على معيشة المواطنين.

الكبير أوضح قيام المصرف المركزي الموازي بطباعة عملة خارج الأطر القانونية بلغت 15 مليار دينار في روسيا موّل بها مصروفات الحكومة الموازية ، وأن المصرف المركزي البيضاء استحدث منظومة مصرفية ونظام مقاصة يدوي أدّت إلى ارتفاع أرصدة المصارف لديه بالمخالفة للقانون بلغت 43 مليار دينار تعجز المصارف عن استخدامها للوفاء بالتزامات زبائنها ، وأن فروع المصارف التجارية بشرق البلاد تعرضت لضغوط وتدخُّل في إدارة أنشطتها ومن ذلك قيام مصرف التجارة والتنمية بمنح قرض بقيمة 6 مليار دينار مباشرةً لصالح القوات التابعة لحفتر.

كما أوضح محافظ المركزي التزام مصرف ليبيا المركزي بنشر بيان شهري عن الإيراد والإنفاق العام بالدينار الليبي وبالنقد الأجنبي، ونشر بيان أسبوعي عن الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية ، والتزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية حسب الترتيبات المالية المعتمدة، لكافة قطاعات الدولة، وعلى كامل التراب الليبي دون استثناء ولا علاقة له بتحديد أوجه الإنفاق.

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