تغطية خاصة: “الكبير” يكشف صرف حكومة الوفاق 241 مليار منذ توليها ويدعو السراج إلى اجتماع … مع افصاحه على مبادرة لانقاذ المصارف

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في جلسة احاطته اليوم أمام مجلس النواب قامت “صدى الاقتصادية” بتغطيتها أن المصرف المركزي يقوم بمطابقة الإيرادات النفطية شهرياً مع كلٍّ من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي وفق محاضر رسمية موقَعة من الأطراف الثلاثة ، ويقوم المركزي بتنفيذ اذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية بحكومة الوفاق وذلك لكامل قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي دون تدخل منه في تحديد قيمتها او الجهة المستفيدة منها .

الكبير أكد على تقديم مصرف ليبيا المركزي مبادرته لمعالجة مشكلة تآكل ارصدة المصارف التجارية والحوار جارٍ مع المصارف لاستكمال اجراءات المبادرة، وتنفيذ مصرف ليبيا المركزي كافة أذونات الصرف المقدَّمة إليه من وزارة المالية لمجابهة جائحة فيروس كورونا وبلغت حتى سبتمبر حوالي مليار دينار، عدا مليار دينار أخرى تمّ تخصيصها من قبل الحكومة الموازية، وعدا ما تم تنفيذه لصالح جهاز الإمداد الطبي بقيمة 638 مليون دينار خُصَّص جزء منها لمجابهة كورونا .

محافظ مركزي طرابلس أفاد أن مصرف ليبيا المركزي بادر منذ مطلع 2016 بطلب إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف المركزي والمصرف الموازي إيماناً بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاءً للبس والتزاماً بمباديء الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وأن مَصرف ليبيا المركزي من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يدعم جهود مكتب النائب العام المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الدولية فيما يخص قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد .

بالإضافة إلى توقّيع المصرف اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الداخلية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، و التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني يتطلب تواصلاً إيجابياً ومستمراً وهذا غير متاح في ظل وجود وزير المالية والاقتصاد المفوّض الحالي فرج بومطاري، الذي يعمل بشكل ممنهج لاستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، ونسف الاستدامة المالية للدولة، كما تنقصه الخبرة المهنية ومهارات العمل بروح الفريق، واعتاد استخدام الإعلام غير الرسمي في إيصال مغالطات غير موضوعية لتشويه المصرف المركزي .

ونفى “الكبير” صحة للشائعات والادعاءات بشأن اعفاء جهات معينة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي ، بالإضافة إلى أنه قد بلغ إجمالي افنفاق في فترة حكومة الوفاق الوطني خلال الأعوام 2016-2020 حوالي 241 مليار دينار، مقابل إيرادات نفطية بلغت 96 مليار دينار، بالمقابل بلغ إجمالي انفاق الحكومات السابقة خلال 2012-2015 حوالي 211 مليار دينار، مقابل إيرادات بلغت 150 مليار دينار.

و يرى المصرف المركزي ضرورة اعتماد حزمة إنقاذ عاجلة وملحّة تبدأ بإنهاء حالة الانقسام السياسي و وضع رؤية وطنية شاملة للدولة الليبية في إطار زمني محدّد ، بالإضافة إلى توجيهه الدعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لاجتماع عاجل وطاريء لاستعراض التحديات القائمة وسبل معالجتها بروح بناءة وبشجاعة وحزم، مع التعالي عن الصغائر والجزئيات، لرفع للمعاناة عن المواطن .

محافظ المركزي كشف عن تاخر ديوان المحاسبة ووزارة المالية في اقفال الحساب الختامي للدولة الذي لم يقفل منذ عام 2007 حيث بلغ اجمالي الانفاق خلال الفترة 2007-2020 أكثر من 600 مليار دينار ولا نعلم عن حجم الفساد والهدر الذي اعترى تلك المصروفات ، بالإضافة إلى تأكيد على وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني ويطالب بضرورة اجراء عملية تدقيق وتنظيف بشكل عاجل لان ذلك تهديد صريح وخطير للأمن القومي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية