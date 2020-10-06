مصلحة الجوازات والجنسية تتفق على إعادة “العمالة العارضة” من الجنسية المصرية

عقد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب “جمعة غريبة” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مدير إدارة التشغيل والاستخدام “محمد بروطة” ومدير قسم الاستخدام بالمصلحة “محمد الطابوني”، لمناقشة أوضاع العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبي.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية اعطاء الأولوية في ملف استجلاب العمالة الأجنبية للجوانب التنموية كالصحة والنفط والكهرباء والأشغال العامة، وكذلك التنسيق الكامل مع الملاحق العمالية بالسفارات الليبية.

كما نوقش أيضا ملف الأمن الصحي وعلى وجه الخصوص التدابير الاحترازية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وإجراء تحليل PCR، إضافة إلى متابعة نصوص الإتفاقيات المبرمة مع وزارة العمل وعلى سبيل المثال دول شرق آسيا فيما يتعلق بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وخلص الاجتماع على اعتماد دراسة بإعادة العمالة العارضة من الجنسية المصرية، إعادة فتح تشغيل مدبرات المنازل وفق الطلبات المتزائدة من المواطنين.

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