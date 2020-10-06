معيتيق: اتفاق استئناف إنتاج النفط أعاد الثقة بين طرفي الصراع

قال النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء، إن اتفاق استئناف إنتاج النفط أعاد الثقة بين طرفي الصراع داخل البلاد.

وأوضح معيتيق في بيان عن الاجتماع الوزاري حول ليبيا، بأنهم تبنوا منهجا يقوم على بناء الثقة بين الأطراف وفق رؤية مقاربة لمؤتمر برلين من خلال التوصل لاتفاق ناجح بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط ورفع الحصار عن المنشآت النفطية ويرتفع الإنتاج ليقترب من ربع مليون برميل يومياً.

وأضاف بأن مؤتمر برلين أولى اهتمامها كبيرا بإصلاح القطاع الاقتصادي والمالي وتوحيده وخاصة المصرف والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مشيرا إلى أنهم اتبعوا نفس المسار وبخطوات عملية.

وأكد على أن اللجنة المشكلة ووفق الاتفاق ستعمل على نحو مشابه لهم لخلق البيئة الآمنة والمواتية لدعم وتوحيد المؤسسات المالية لكي توفر الخدمات للمواطنين وتنهي المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني.

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