البنك الدولي يحثُ البلدان على الاستثمار العام

أوصى صندوق النقد الدولي بالاستثمار العام لضمان تعافي الاقتصادات الناشئة والمتقدمة والتي تضررت بسبب تداعيات الجائحة.

وقال البنك إن زيادة الاستثمار العام بنسبة واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الاستثمار الخاص بنسبة 10 بالمائة، مشيرا إلى أنه في حال زاد الإنفاق بهذه الصورة مع انخفاض أسعار الفائدة عالمياً يمكن أن “تستحدث ملايين الوظائف مباشرة على المدى القصير؛ وملايين الوظائف غير المباشرة على المدى الأطول”.

داعيًا البلدان إلى صيانة البنية التحتية القائمة، والنظر مجدداً في تنفيذ المشاريع التي تأخرت والتخطيط لمشروعات جديدة تبعاً لاحتياجاتها بعد انتهاء الوباء.

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