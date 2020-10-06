تخبط كبير لأسعار العملات مقابل الدينار الليبي.. أخر الاسعار

سجلت اسعار العملات والدولار الامريكي تذبذباً كبيراً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع احاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمام مجلس النواب، حيث شهد سعر الدولار الامريكي العديد من التغييرات والتذبذب قبل العودة للصعود بشكل طفيف.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 6-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.94 و5.93 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.96 دينار

اليورو = 6.85 دينار

الجنية الإسترليني 7.5 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.16 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 260 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 303 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 346 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 350 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.10 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.00 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.70 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.65 دينار “مصرف الجمهورية”.

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