الدينار ينتعش في السوق السوداء

انخفضت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تداولات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن تزامنا مع جلسة لمجلس النواب المنعقد في طرابلس خصصت للاستماع لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وتداول التجار الدولار عند الساعة السابعة من مساء اليوم بـ5.93 دنانير، فيما جرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بـ5.95 دنانير، وتم تداول اليورو بـ6.85 دنانير.

وتراجعت العملات الأخرى بشكل ملحوظ، إذ تم تداول الليرة التركية بـ75 قرشا، فيما جرى تداول الجنيه المصري بـ38 قرشا، وانخفضت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي مسجلا 2.15 دينار.

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