اقتصاد

الدينار ينتعش في السوق السوداء

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تداولات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن تزامنا مع جلسة لمجلس النواب المنعقد في طرابلس خصصت للاستماع لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وتداول التجار الدولار عند الساعة السابعة من مساء اليوم بـ5.93 دنانير، فيما جرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بـ5.95 دنانير، وتم تداول اليورو بـ6.85 دنانير.

وتراجعت العملات الأخرى بشكل ملحوظ، إذ تم تداول الليرة التركية بـ75 قرشا، فيما جرى تداول الجنيه المصري بـ38 قرشا، وانخفضت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي مسجلا 2.15 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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