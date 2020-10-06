“بي” سبب الأزمة المالية هو فشل إدارة السلطات التنفيذية وانقسام مجلس إدارة المصرف المركزي

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن الفقر والحروب والفشل والتخلف والانتماء الاقتصادي بليبيا نتاج مباشر وطبيعي لفشل السلطات التنفيذية اقرار حلول، ولا تنمو ولا تستقيم اية دولة وسلطاتها التنفيذية تتراشق وتتبادل التهم ولتلقي اللوم على فرع من فروع سلطاتها.

وأضاف “بي” خلال تصريحه أن نحن الليبيين وحكومتنا ومصرفنا المركزي يجب أن نعترف بفشل كل منا لأنه الاعتراف بالفشل50% من الحلول،

مشيرا إلى أن عدم الاعتراف بالفشل ليس إلا تكرار الأخطاء ومنها نستمر في دوامة السياسات الماضي الفعل و ردود الأفعال.

وبين أننا نمارس جميعا سياسات ابتداء من إقفال النفط 2013،2020 وإقفال المياه، والكهرباء وسرقة كبلات الكهرباء، وقفل مقاصة المصرف المركزي على الشرق، تعدد أسعار صرف (5) وحروب المطارات طرابلس وسبها والكفرة وبنغازي، وحرب ورشفانة والزاوية، حروب السيطرة على مسارات التهريب الحدودية، وحرب الكانيات 2018، حرب على طرابلس 4/4/2019 وحروب مستقبلية.

وأكد رجل الأعمال أن سبب الأزمة فشل إدارة السلطات التنفيذية وانقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

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