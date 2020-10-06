الرعيض: موقف “الكبير” خلال الإحاطة ضعيف جداً وتهرب من الإجابة عن بعض الأسئلة

قال عضو مجلس النواب بطرابلس “محمد الرعيض” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن موقف محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بالإحاطة التي أقيمت اليوم متناهي في الضعيف، وأن كلام المحافظ بعيد كل البعد عن الواقع.

وأشار “الرعيض” خلال تصريحه لصدى أن المجلس قد طلب من المحافظ البعد عن المناكفات والصراعات، وحلحلة إشكاليات المواطن من سعر الصرف وإصلاح الخدمات المصرفية بصفة عامة.

وبين أن الصديق الكبير بدلاً أن يتحدث على المركزي ومشاكل يتوجه مباشرة إلى سلبيات الحكومة، مشيرا إلى هروبه من الإجابات على عدة تساؤلات.

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