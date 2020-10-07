التجارة العالمية تنضم لصندوق النقد الدولي وتعلن بشرى للعالم بشأن هذا الأمر

تواصل كبرى منظمات الاقتصاد الدولية تحسين توقعاتها للاقتصاد والتجارة العالمية في العام الجاري، وتخفيض تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد الاقتصادية.

وانضمت منظمة التجارة العالمية، لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، في تحسين توقعاتها لانخفاض التجارة العالمية في 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19، لكنها في نفس الوقت توقعت أن انتعاش التجارة العالمية في العام المقبل، سيكون أضعف بكثير مما كان يؤمل.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية أن التبادلات التجارية العالمية التي كانت من بين الضحايا الاقتصادية الرئيسية لوباء كوفيد-19 هي بحال أفضل مما كان متوقعًا.

وأضافت، لكن انتعاش التجارة العالمية في العام المقبل 2021، سيكون أضعف بكثير مما كان يؤمل، فيما يخيم عدم اليقين على توقعات المنظمة.

وتقدر منظمة التجارة العالمية أن التجارة الدولية ستنخفض بنسبة 9.2% فقط من حيث الحجم هذا العام، بعدما توقعت في أبريل/نيسان الماضي انخفاضًا بنسبة 12.9% وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلاً.

ووضعت هذه السيناريوهات بعد 4 أشهر فقط من بدء الجائحة التي أودت بأكثر من مليون شخص في العالم.

أما بالنسبة للعام 2021، فتوقعت المنظمة انتعاشًا بنسبة 7.2% في حين أنها تحدثت في السابق في أبريل/نيسان الماضي عن نمو بنسبة 21.3% تقريبًا.

وعادت منظمة التجارة العالمية، لتحذر من مخاطر الهبوط مجدداً، ولا سيما في سياق عودة تفشي الفيروس في بعض المناطق واضطرار الدول إلى إعادة فرض تدابير الإغلاق.

كما ترى منظمة التجارة العالمية أن “وتيرة النمو يمكن أن تتباطأ بمجرد استنفاد الطلب وتجديد مخزونات الشركات”.

وقال شياو تشون يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن كل هذا قد “يكلف ما يصل إلى 4 نقاط مئوية للنمو المتوقع في تجارة البضائع في عام 2021”.

وتابع: على العكس من ذلك، فإن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد العام المقبل يمكن أن يعطي دفعة “تصل إلى 3 نقاط مئوية” في زيادة تجارة السلع.

وترى منظمة التجارة العالمية، أنه بالنسبة لهذا العام، “أشاعت النتائج التجارية الجيدة المسجلة في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز الماضيين بعض التفاؤل بشأن النمو الإجمالي للتجارة في عام 2020”.

وأشارت المنطمة، بشكل خاص إلى القفزة المتوقعة في تجارة السلع المرتبطة بـكوفيد-19.

وأوضحت، أن التجارة الدولية في معدات الوقاية الشخصية حققت قفزة بنسبة 49% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بمبلغ 98 مليار دولار، منها 71 مليار دولار للأقنعة الواقية وحدها.

وقالت باربرا داندريا أدريان الخبيرة الاقتصادية في المنظمة إن الصين وحدها صدرت 43.8% من جميع معدات الحماية الشخصية خلال هذه الفترة.