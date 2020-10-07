الكهرباء: أعمال السرقة والنهب ضد مكونات الشبكة تُشكل معاناة إضافية للشركة

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء، بأن تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات ضد الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وفي أكثر من منطقة، تسبب في معاناة إضافية للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن عناصرها لايزالون يعملون على إصلاح خطوط التوزيع التي تعرضت للنهب والسرقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون تحاول الاستنفاع من خلال سرقة الأسلاك النحاسية وبيعها.

وأضاف بأن عمليات السرقة تسببت في قطع التيار الكهربائي على أحياء بكاملها وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة بسبب هذه الأعمال اللامسؤولة.

وأشار البيان إلى أن آخر هذه الاعتداءات قيام مجموعة خارجة على القانون بسرقة أسلاك 11 ك ف، على خط خلة فارس الوقود مسافة 1650 متر وكسر ثلاثة أعمدة، وكذلك سرقة أسلاك على خط الباعيش تفريعة الحبايبية مسافة 1000 متر جنوب طرابلس، الأمر الذي أدى إلى تكرار حالات فصل الكهرباء وانقطاعه عن عدد كبير من المواطنين القاطنين في هذه المناطق.

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