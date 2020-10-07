مستشار “عقيلة” يوضح لصدى أبرز ماتم الإتفاق عليه خلال الجولة الأولى لحوار بوزنيقة

قال مستشار رئيس مجلس النواب بطبرق وعضو استشاري في حوار بوزنيقة لحل الأزمة في ليبيا “حمدي الزايدي” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إنه قد تم التوافق في الجولة الأولى من حوار “بوزنيقة” على أن يكون لإقليم طرابلس منصبي النائب العام ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وإقليم برقة محافظ مصرف ليبيا المركزي ومنصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف “الزايدي” خلال تصريحه لصدى أن لإقليم فزن منصب رئيس المحكمة العليا ومنصب رئيس هيئة مكافحة الفساد، ومنصب رئيس مفوضية الانتخابات يتم اختياره بالتنسيق بين الأقاليم الثلاثة ممثلة في مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأشار أنه قد تم خلال في الجولة الثانية انتهت البارحة تم التوافق على شروط ومعايير تولي هذه الوظائف وآليات اختيارهم، مشيرا إلى أن هذه تسمى شروط ومعايير الاختيار ومنها الخبرة والمؤهل والسن والوضع الصحي ونظافة اليد وغيرها والآليات تعني طريقة التقدم لشغل المنصب وكيفية الاختيار وانتهاء بالتصويت على المتقدمين اما في مجلس الدولة ويخص إقليم طرابلس او في مجلس النواب فيما يخص مرشحين برقة وفزان.

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