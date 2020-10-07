اقتصاد

أسعار النفط العالمية تواصل الهبوط

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضا في جلسة افتتاح اليوم الأربعاء وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 30 سنتا مسجلة 42.35 دولارا للبرميل، وبالمقابل هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي اثنين وأربعين سنتا مسجلة أربعين دولارا وخمسة وعشرين سنتا للبرميل، ويأتي هذا التراجع بعد زيادة تفوق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد كان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي ولا يزال تحت العلاج على الرغم من خروجه من مستشفى والتر ريد قبل يومين، وأنهى ترامب أمس الثلاثاء محادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، قبل أسابيع قليلة عن موعد انتخابات الرئاسة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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