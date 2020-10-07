أسعار النفط العالمية تواصل الهبوط

سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضا في جلسة افتتاح اليوم الأربعاء وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 30 سنتا مسجلة 42.35 دولارا للبرميل، وبالمقابل هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي اثنين وأربعين سنتا مسجلة أربعين دولارا وخمسة وعشرين سنتا للبرميل، ويأتي هذا التراجع بعد زيادة تفوق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد كان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي ولا يزال تحت العلاج على الرغم من خروجه من مستشفى والتر ريد قبل يومين، وأنهى ترامب أمس الثلاثاء محادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، قبل أسابيع قليلة عن موعد انتخابات الرئاسة.

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