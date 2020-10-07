اقتصاد

مصر تحقق مكاسب جديدة في احتياطيات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى 59 مليون دولار من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر وفقا لبيانات نشرها البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية التي سببها تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق آخر ذكرت وزارة التموين المصرية اليوم أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيوت النباتية يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر، ويأتي ذلك بعد أحدث مناقصة دولية للهيئة العامة للسلع التموينية، التي اشترت فيها حوالي 86 ألف طن من الزيوت النباتية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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