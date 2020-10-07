مصر تحقق مكاسب جديدة في احتياطيات النقد الأجنبي

ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى 59 مليون دولار من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر وفقا لبيانات نشرها البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية التي سببها تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق آخر ذكرت وزارة التموين المصرية اليوم أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيوت النباتية يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر، ويأتي ذلك بعد أحدث مناقصة دولية للهيئة العامة للسلع التموينية، التي اشترت فيها حوالي 86 ألف طن من الزيوت النباتية

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