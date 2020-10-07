“عمل الوفاق” تطلق مركز التوظيف والاستثمار

أعلن صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل عن إطلاق مركز التوظيف والاستثمار.

وبحسب البيانات التي نشرتها الوزارة عبر منصتها الرسمية فإن هذه المنصة تهدف إلى التوظيف وإيجاد فرص وظيفية أفضل للكوادر المؤهلة، والمساهمة في استقطاب الكوادر المؤهلة لمنشآت القطاعين الخاص والعام، وتطوير أنظمة التوظيف إضافة للعمل وفق أحدث الأساليب والنظام المتبعة في مجالي الموارد البشرية والتطوير الإداري.

وستشمل خدمات التوظيف تحليل الوظائف الشاغرة، وتصميم وتقويم الوظائف الشاغرة، وتحديد المعايير المقبلة للمرشح المناسب بالاتفاق مع العميل، والبحث عن المرشحين الملائمين للمعايير خلال مدة لا تزيد على 3 أسابيع ومقابلة المرشحين المناسبين وتقييمها وعرض قائمة نهائية بالمرشحين، كما تشمل المساعدة في الاختيار النهائي للمرشح، كما سيتم إشراك القطاعين العام والخاص في المنصة إضافة إلى الشركات الأجنبية بعد ربطها بمنظومة الباحثين عن العمل.

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