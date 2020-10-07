مصرف الجمهورية يشرع في طرح منتجات كهرومنزلية بنظام المرابحة الإسلامية

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الأربعاء شروعه في طرح منتجات الكهرومنزلية بنظام المرابحة الإسلامية وذلك في جميع فروع المصرف، مبينًا أن الحد الأقصى للتمويل 20 ألف دينار، في مدة أقصاها 72 شهرًا.

وأوضح الجمهورية أن المستندات المطلوبة تتمثل في؛ طلب شراء من المستفيد وشهادة مرتب من جهة العمل وتعهد من جهة العمل بعدم قفل أو نقل الحساب، وإفادة من السجل المدني بالرقم الوطني وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول في حال ورود المرتب من جهة عامة أو غيرها ممن يعمل بنظام التعيين، يلتزم المستفيد بتقديم ضامن واحد كحد ادنى , يكون متعين بالقطاع العام.

وأضاف أنه حالة ورود المرتب من جهة تعمل بنظام العقود المصنفة يلتزم المستفيد بتقديم ضامنين أحدهما بتعيين في جهة عامة أو غيرها، والآخر يمكن أن يكون تعيينه بعقد مصنف ترد مرتباتهما بانتظام إلى المصرف بفترة لاتقل عن سنة .8 توفير كمبيالات بعدد سنوات السداد مستوفية الشروط القانونية.

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