شركة سرت للنفط تبحث عودة العمالة الفلبينية

بحث رئيس شركة سرت للنفط والغاز رفقة سفير دولة الفلبين أحوال الجالية الفلبينية، في مجال الصيانة وتشغيل المصانع بالشركة.

وتخلل زيارة السفير الفلبيني إلى مرسى البريقة اجتماع موسع تبادل فيه الطرفان وجهـات النظر فيما يتعلق بتأميـن عودة العمالة الفلبينية وسفرهم إلى بلدهم في إجازات، وضمان عودتهم والموافقات اللازمة من الحكومة الفلبينية واستجلاب العمالة الجديدة في مجال الصيانة لإنجاز العمرات وتشغيل المصانع وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن الجالية الفلبينية وهي أكبر جاليـة في الشركات العاملة في ليبيا حيث تبلغ حوالي 250 عاملا موزعيـن في مواقع الشركة المختلفة في البريقـة والحقـول.

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