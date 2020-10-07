مصرف التجارة والتنمية يرد على “الكبير” وينفي تمويل القوات المسلحة بـ6 مليار دينار

أصدر مصرف التجارة والتنمية اليوم الأربعاء بيانًا هامً بشأن ماتطرق إليه محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال جلسة الإحاطة أمام مجلس النواب يوم أمس، من تزويد المصرف بـ6 مليار دينار لدعم القوات المسلحة الليبية التابعة للبرلمان بطبرق.

حيث نفى التجارة والتنمية جملة وتفصيلأ هذه المعلومات المغلوطة، ويشير إلى عدم تقديم ولو دينار واحد إلى القوات المسلحة، مستهجنًا ماجاء على لسان المحافظ من معلومات كاذبة “بحسب البيان”.

كما قال المصرف أنه يحتفظ بحق الرد قانونياً في هذه المعلومات حفاظًا على حقوقه واستعداده للمراجعة من أي جهة لكشف الحقيقة ولتبين أن ماورد في بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي غير صحيح.

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