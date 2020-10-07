خاص..”جمال عبد المالك”: “الكبير حاقد على مصرف التجارة والتنمية .. وهذه قيمة أرصدتنا ولا نحتاج لمركزي طرابلس لعدة أسباب

قال رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية “جمال عبد المالك” في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن تدني أرصدة مصرف التجارة والتنمية في مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” الذي أقفل منظومة المقاصة بينه وبين مصرف ليبيا المركزي البيضاء .

وتابع بالقول؛ كافة أرصدتنا مودعة بمركزي البيضاء وهي تزيد عن 4 مليار دينار ولم نستطيع أن نحول دينار واحد إلى حسابنا بطرابلس بسبب قفل المقاصة ونحن لا نحتاج لأي أرصدة في مركزي طرابلس بسبب ايقافهم منحنا موافقات بالعملة الأجنبية وبالتالي بقاء أرصدتنا في مركزي البيضاء به فائدة كبيرة حيث نتحصل على عوائد ب1.75 ‎%‎ سنوياً وهي تحقق لنا إيرادات مجزية .

وأكد رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية على أن “الصديق الكبير” حاقد على مصرف التجارة والتنمية منذ سنة 2015 بسبب انهائنا الشراكة مع البنك القطري الوطني وهو طبعاً غير موفق على وصولنا لاتفاق معهم وانهاء علاقتنا بهم بموجب عقد موقع بين الطرفين ودفعنا لهم ما ساهمو به وهو مبلغ 130 مليون دولار .

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