“عمل الوفاق” تعلن حزمة قرارات بشأن الملاكات الوظيفية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن حزمة قرارات بشأن اعتماد عدد من الملاكات الوظيفية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وشملت القرارات مستشفى بئر بن حسن القروي” الزاوية” ومركز العلاج الطبيعي “المنطقة الجنوبية”، ومركز البحوث والمعلومات والتوثيق بالهيئة العامة للثقافة ومستشفى تمسان القروي، بالإضافة إلى مستشفى الأصابعة العام ومستشفى السواني القروي والمعهد العالي للعلوم والتقنية الطبية “بني وليد” والمعهد العالي للعلوم والتقنية الطبية “العجيلات” ومركز المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة للموارد المائية وإذاعة القرآن الكريم والعيادة المجمعة “الخمس”، وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن عدد الملاكات الوظيفية التي تم اعتمادها منذ بداية العام الحالي 2020 وصل عددها إلى 159 ملاكا وظيفيا لجهات عامة مختلفة.

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