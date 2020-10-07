الدولار يعاود الارتفاع بشكل طفيف.. اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار

سجلت اسعار العملات والدولار الامريكي تبايناً نسبياً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء.

وشهد الدولار الامريكي عودته للارتفاع بعد تراجعه يوم امس بالتزامن مع الاحاطة التي قدمها محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير.

أعلى سعر اليوم

وسجل الدولار الامريكي صعوده في زليتن وبنغازي حيث سجل 6.02 دينار للبيع و6.01 دينار للشراء، بينما سجل اعلى سعر له في طرابلس 6.01 دينار للبيع و6 دينار للشراء، قبل أن يعاود التراجع بشكل طفيف.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 7-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.97 و5.96 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6 دينار

اليورو = 6.85 دينار

الجنية الإسترليني 7.5 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.16 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 260 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 298 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 341 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 350 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.10 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.05 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =6.70 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.65 دينار “مصرف الجمهورية”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي