الكبير يكشف عن أرقام “صاعقة” في حجم المصروفات بالدولة الليبية

طرابلس-العنوان

حذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، من انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة بسبب الارتفاع القياسي للدين العام الكلي، موجهًا الاتهام لحكومة الوفاق بالتورط في إهدار المال العام والتقاعس في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية.

ورأى الكبير، في جلسة استماع أمام مجلس النواب في طرابلس، أن تعثر الاقتصاد الليبي راجع لأداء الحكومة (الوفاق) الضعيف، إلى جانب إقفال النفط، والانقسام السياسي في مؤسسات الدولة وظهور المصرف الموازي في البيضاء.

وذكر الكبير، أن إجمالي الإنفاق في فترة حكومة الوفاق خلال الأعوام 2016-2020 بلغ حوالي 241 مليار دينار، مقابل إيرادات نفطية بلغت 96 مليار دينار، بالمقابل فإن إجمالي إنفاق الحكومات السابقة خلال 2012-2015 حوالي 211 مليار دينار، مقابل إيرادات بلغت 150 مليار دينار، داعيًا إلى ضرورة اعتماد حزمة إنقاذ عاجلة وملحة تبدأ بإنهاء حالة الانقسام السياسي ووضع رؤية وطنية شاملة للدولة الليبية في إطار زمني محدد.

وقال الكبير، إن حجم الدين العام الكلي ارتفع إلى ما يزيد عن 270 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل قياسي غير قابل للاستدامة ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وقال الكبير، إن الإنفاق الاستهلاكي لحكومة الوفاق يمثل نسبة 99 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، بينما الإنفاق على التنمية 1 بالمئة فقط خلال عام 2020.

وأضاف، أن المصرف المركزي نفذ كافة أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تلك الأذونات بلغت حتى سبتمبر الماضي حوالي مليار دينار.

وانتقد الكبير وزارة المالية بحكومة الوفاق، بالإخفاق في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية من جمارك وضرائب ورسوم خدمات واتصالات وغيرها، مشيرًا إلى أن العجز فيها بلغ نحو 51 بالمئة مقابل عجز بنسبة 45 بالمئة عام 2019 وعجز بنسبة 58 بالمئة عام 2018.

وأشار الكبير، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 55 بالمئة، لافتًا إلى أن إيرادات النفط عن شهر سبتمبر الماضي بلغت 35 مليون دولار مقابل 2 مليار دولار في سبتمبر 2019.

وكشف الكبير، أن إجمالي الانفاق خلال الفترة 2007-2020 أكثر من 600 مليار دينار، مطالبًا ديوان المحاسبة ووزارة المالية بالعمل على إقفال الحساب الختامي للدولة الذي لم يقفل منذ عام 2007.

وقال الكبير عن تلك المصروفات، إن المصرف لا يعلم عن حجم الفساد والهدر الذي اعترى تلك المصروفات.

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