لتقديمه 6 مليار للقوات المسلحة..التجارة والتنمية يرد على اتهامات الكبير

أخبار ليبيا24

نفى مصرف التجارة والتنمية تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأربعاء حول منح القوات المسلحة العربية الليبية قرضًا بقيمة 6 مليار دينار ليبي.

وأضاف المصرف في بيان له أن ماتطرق له الكبير هو محاولة لتبرير إيقاف الاعتمادات المستندية والحوالات والمقاصة على مصارف المنطقة الشرقية وخاصة مصرف التجارة والتنمية.

ولفت المصرف إلى أنه تم إيقاف العمليات بدءً من شهر أكتوبر 2015 واستتبعها بإجراءات مستهدفًا المصرف في كل أعماله ليصل إلى تحديد صكوك المقاصة بمبلغ 10 آلاف دينار.

وأكد مصرف التجارة والتنمية أن استهداف المصرف من قبل الكبير كان منذ 2014 – 2015 بسبب تحيزه لبنك قطر الوطني الذي تم إنهاء الشراكة معه وإخراجه بموجب اتفاقية تخارج وفض شراكة.

وذكر المصرف أنه بدل أن ينحاز الكبير إلى مصرف التجارة والتنمية كونه مصرف ليبي يخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته ورغم إنهاء لعلاقة بموافقة الطرفين إلا أن إجراءات الكبير المليئة بالتعسف والغبن لم تتوقف.

وأشار مصرف التجارة والتنمية إلى أنه نتجية لهذه الإجراءات توقف الكثير من الزبائن عن التعامل مع المصرف ونقل حساباتهم والاتجاه إلى مصارف أخرى.

وكان محتفظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير قال خلال جلسة الإحاطة أمام مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، إن مصرف التجارة والتنمية قام بتزويد المصرف بـ 6 مليار دينار لدعم القوات المسلحة الليبية.

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