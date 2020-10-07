تسييري طبرق: رئاسة الوزراء دعمت البلدية بعدد من المشاريع

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية وافقوا على عدد من المشاريع لبلدية طبرق.

وأضاف بوالخطابية خلال مؤتمر صحفي للحديث عن زيارته لمدينة بنغازي وعقده عدة اجتماعات مع رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والكهرباء وشركة الخليج والنهر الصناعي والشركة العامة لتحلية المياه أن هذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها كانت في الطرق والمياه والصرف الصحي والنظافة .

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني وافق هلى توفير عدد سيارتين إسعاف وجهاز الرنين المغناطيسي وعدد من المعدات التي يحتاجها مركز طبرق الطبي.

وذكررئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أن رئاسة الوزراء داعم كبير لبلدية طبرق في اعتماد عدد من المشروعات لصالح المواطنين في البلدية.

وأكد بوالخطابية ان وزير الداخلية لبى كل احتياجات قطاع الأمن في البلدية من وسائل نقل وملابس ومعدات ووافق على صيانة مقر مديرية الأمن في طبرق ووعد بحل كل المشاكل التي يعاني منها قطاع الأمن.

وأفاد رئيس النجلس التسييري أن هيأة الكهرباء وفرت للبلدية 15 كيلو متر من الإنارة كذلك 10 أبراج للميادين، إضافة إلى الموافقة على عدد من مشاريع الكهرباء التي من شأنها حل مشاكل الكهرباء وإصلاح سيارة كشف الأعطال.

وقال بوالخطابية :”إن شركة الخليج العربي للنفط دعمت الكثير من المشروعات داخل البلدية ووعدت بدعم بلدية طبرق، فيما طلب مشروع النهر الصناعي عدد من الإجراءات حول ربط خط أجدابيا طبرق، وطالبنا بضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع لما تعاني منه مدينة طبرق من نقص المياه”.

وأضاف رئيس المجلس التسييري طبرق أنهك تدارسوا مع الشركة العامة لتحلية المياه ضرورة تذليل كل العراقيل التي تواجه إنشاء محطة تحلية المياه بمنطقة المرصص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24