مركز الرقابة على الأدوية يخاطب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصحة الفؤاد للقلب

أكد مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية مخاطبة مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” بشأن اتخاذ إجراءات رادعة حيال مصحة الفؤاد لأمراض القلب والشرايين.

وأوضح مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن ذلك جاء عقب زيارة للمصحة تم اكتشف من خلالها مفتشي المركز على أنها لا تطابق الاشتراطات والمواصفات الصحية ووجود عدة مخالفات أبرزها وجود أدوية ومواد تشغيل منتهية الصلاحية داخل غرف العمليات وقسطرة القلب وإعادة تدوير للمعدات سبق أن تم استخدامها لمرضى

أخرين.

كما ناشد بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصحة لما فيه خطورة لصحة المواطن وتجاوز للأسس القانونية “بحسب وصف البيان”.

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