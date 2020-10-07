الكبير : إغلاقات النفط خلال ثورة فبراير تسببت في خسائر بنحو 180 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير إلى الاستئناف الفوري لعمليات النفط لدعم الاقتصاد وسط تراجع غير مسبوق في الاحتياطيات النقدية.

الكبير قال في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبيرج” الأمريكية خلال جلسات منتدى مناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا، “نحتاج إلى زيادة الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميًا لتغطية إنفاق البلاد”.

وأشار الكبير إلى أن إغلاق العمليات النفطية في البلاد مرارًا وتكرارًا من 2013م إلى 2020م تسبب في خسائر تقدر بنحو 180 مليار دولار، قائلاً “إغلاق النفط في ليبيا رصاصة في الرأس”.

وكان الكبير، أكد أن إجمالي ما أنفقته الحكومات المتعاقبة منذ عام 2012م بلغ 452 مليار دينار، لافتًا إلى ضرورة اعتماد حزمة إنقاذ عاجلة وملحّة تبدأ بإنهاء حالة الانقسام السياسي ووضع رؤية وطنية شاملة للدولة الليبية في إطار زمني محدّد، قائلا “التعاون بين المصرف وحكومة الوفاق يتطلب تواصلًا إيجابيًا ومستمرًا وهذا غير متاح في ظل وجود وزير المالية فرج بومطاري الذي يعمل بشكل ممنهج لاستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي”.

وزعم الكبير، في كلمة له، أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، أنهم آثروا العمل بصمت لاجتناب التجاذبات السياسية، وتقديرًا منهم لخطورة الوضع الاقتصادي، رغم الحملات الإعلامية الممولة للإساءة للمصرف، موضحا أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013-2020م، نتج عنه خسائر للدولة الليبية بأكثر من 180 مليار دولار، ما يُعد بمثابة رصاصة في الرأس.

وبيّن أن استمرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره له نتائج كارثية على ليبيا، في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية وانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي، لافتًا إلى ارتفع حجم الدين العام الكلي إلى ما يزيد على 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه معدل قياسي غير قابل للاستدامة ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وادعى أن جهود المصرف وديوان المحاسبة، أثمرت عن تخفيض إجمالي الترتيبات المالية لعام 2020م، من 51 مليار دينار إلى 38.5 مليار دينار، بعجز حوالي 27 مليار دينار، مُستدركًا “ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة يتطلّب العمل فورًا على إعادة إنتاج النفط وتصديره وضرورة رفع الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية”.

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