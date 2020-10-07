مكتب المدعي العسكري يؤكد هروب محمد هيثم ويهاجم وزير المالية بومطاري

ذكر مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس في بيان شديد اللهجة اليوم الأربعاء، بأن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني والمسؤول عن جهاز الطب العسكري محمد هيثم هرب خارج العاصمة طرابلس بجواز سفر مزور متستراً من خلال تمثيل دور الجريح.

وأوضح المكتب بأنه تقديراً للمسؤلية فقد منح هيثم إذناً بالسفر ولمرة واحدة بناءً على طلبه وذلك شأنهم مع كل مسؤل مطلوب عندهم وممنوع من السفر مع تحديد منفذ معيتيقة فقط للسفر ولم يأذنوا له بالمغادرة من أي مكان آخر، مشيراً إلى أنه لم يخرج بالموعد المحدد وفضَّل البقاء لأسباب يجهلونها حتي وردت إليهم معلومات تفيد هروبه من منفذ خارج طرابلس، ومؤكدا في الوقت نفسه على أنهم لا يتحملون المسؤولية بل هي مسؤولية الجهات الضبطية الأخرى.

وهاجم البيان وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، حيث أشار مكتب المدعي العسكري بأن بومطاري قصَّر في حق منتسبي المؤسسة العسكرية بداية من عدم تنفيذه للقرارات ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية و منها القرار رقم 441 بشأن زيادة مرتبات المدنيين بالجيش الليبي وإهمال حقوق من استشهد من أفراد المؤسسة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تقديم عشرات الشكاوي من أسر الشهداء في حرب طرابلس.

وأضاف بأن رئيس لجنة ترشيد المرتبات رفض استلام مستندات الشهداء وفق قوله، من أجل إتمام إجراءات مرتباتهم.

وأوضح بأن جميع موظفي جهاز الطب العسكري مستعدون للمثول أمام القضاء، ومؤكدا رفضه لسياسة “لوي الذراع” التي يستعملها وزير المالية من خلال التهديد بمنع زيادة مرتباتهم التي منحها لهم القانون واكل منتسبي الجيش من مدنيين وعسكريين منذ سنة 2014.

بيان مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس أكد أيضا على أن حقوق المؤسسة العسكرية ستعود وفق القانون مع عزمهم انشاء وزارة سيادية خاصة بالجيش.

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