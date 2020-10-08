الكبير يشارك في اجتماع منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي “OIC”

قال المصرف المركزي في طرابلس أمس الأربعاء، إن المحافظ الصديق الكبير شارك في اجتماع منتدى المصارف المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي “OIC” عبر “video conference”.

وبحسب ببيان المركزي، يأتى الاجتماع في إطار برامج اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة محافظي البنوك المركزية لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف بأن الاجتماع تناول الاجتماع التوقعات الاقتصادية والسياسات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا. مشيرًا إلى أن المشاركين تبادلوا وجهات النظر حول التحديات والفرص ما بعد الوباء وكذلك التمويل الإسلامي للمساهمة في الجهود وتعزيز التعاون الفني ما بين المصارف المركزية.

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